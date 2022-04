Gustavo Petro y Francia Márquez firman ante notario que no realizarán expropiaciones si ganan las presidenciales en Colombia

Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez, respectivamente, se comprometieron este lunes a no realizar ningún tipo de expropiación si resultan vencedores en los próximo comicios presidenciales.

La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 29 de mayo y la segunda, de ser necesario, se celebrará el 19 de junio. De momento, las encuestas publicadas sitúan a Petro como favorito para ocupar la Casa de Nariño.

En este marco, ambos candidatos suscribieron un documento público ante la Notaría 17 de Bogotá, en el que bajo juramento indican que no expropiarán "las riquezas ni bienes a sus propietarios", porque de lo contrario "sería delito".

Ante notario y en documento público bajo gravedad de juramento, si incumplo sería delito, me comprometo ante el pueblo que, respetando la Constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno.pic.twitter.com/2dDygu3G5i — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2022

"Dentro del respeto profundo por la Constitución y la Ley, como presidente de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas ni bienes de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie", dijo Petro.

Una "campaña del miedo"

Durante la campaña, los grupos de oposición de la derecha han intentado desacreditar a Petro por su condición de exguerrillero y vincularlo con Venezuela, así como alertar sobre el riesgo de expropiaciones que supondría su llegada a la presidencia.

En este sentido, el candidato señaló que la campaña del Pacto Histórico "está siendo atacada constantemente con mentiras, rumores y desinformaciones" por personas que "permanentemente intentan sembrar dudas" sobre sus propuestas e intenciones. Por tal motivo, aseguró, "inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos".

"Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso por el conjunto de la sociedad colombiana, con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país, no se fundamente ni incluye ningún tipo de expropiación", agregó Petro.

Por su parte, la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, indicó que además del compromiso de no expropiación, la propuesta del Pacto Histórico es "por el diálogo, la verdad, la paz" y la transformación de la sociedad colombiana, que aspira a "vivir sabroso, sin miedo y con alegría".