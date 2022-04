Macron asegura que Francia, a diferencia de Europa, no necesita el gas ruso y está trabajando para adquirir ese recurso de otros países

Francia pretende "presionar" a Rusia con el gas porque, a diferencia de los países europeos, "no lo necesita", aseguró este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, en una entrevista con el canal France 5.

El mandatario indicó que mantiene su apoyo a las sanciones contra Moscú, asegurando que el objetivo es "hacer todo" para que las hostilidades se detengan. Además señaló que París está trabajando en la compra de gas a otros países.

"Sobre el carbón y el petróleo, estos sectores deben incluirse en las sanciones, porque es la forma de detener la financiación del esfuerzo bélico ruso", añadió Macron. Además, no definió una "línea roja" para Francia en cuanto a la situación en torno a Ucrania, ya que tal solución, en su opinión, convertiría a su país en un aliado de una parte en conflicto y le obligaría a enfrentarse a Rusia, "no somos cobeligerantes", insistió.

Durante la entrevista, Macron también señaló que tiene previsto discutir este martes las nuevas sanciones contra Rusia con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y otros socios europeos.

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) advirtió la semana pasada que Europa será la región más afectada del mundo por el crecimiento del precio del gas natural.

Según un reporte de la OMC, el precio del gas en Europa subió un 45 % entre enero y marzo, hasta 41 dólares por un millón de BTU (British thermal unit), mientras que los precios se mantuvieron relativamente bajos en EE.UU., en torno a 4,9 dólares por un millón de BTU.

Paralelamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que en la actualidad los países europeos no pueden prescindir de los recursos energéticos rusos. Un reemplazo razonable "simplemente no existe", dijo el mandatario, aclarando que en el futuro será posible sustituirlos, pero de momento no.