EE.UU. anuncia la prohibición de las pruebas de misiles antisatélite

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, ha anunciado este lunes una moratoria en las pruebas de armas antisatélite, durante una visita a la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California.

"Me complace anunciar que, a partir de hoy, Estados Unidos se compromete a no realizar pruebas destructivas de misiles antisatélites. Sencillamente, esas pruebas son peligrosas, y no lo haremos", señaló la alta funcionaria. "En nombre de Estados Unidos, pido a todos los países que se unan, ya sea si un país es una potencia espacial o no", añadió.

Asimismo, Harris resaltó que la prohibición que Washington se autoimpone es un esfuerzo por iniciar un impulso internacional para desarrollar "nuevas normas de comportamiento responsable en el espacio".

