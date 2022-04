Elon Musk afirma que no tiene casa propia y que duerme en las habitaciones libres de sus amigos

Elon Musk afirmó que no tiene casa propia y que duerme en las habitaciones disponibles de sus amigos.

"Ni siquiera soy dueño de un lugar en este momento, literalmente me quedo en casas de amigos", dijo en una entrevista con TED. "Si viajo al Área de la Bahía [de San Francisco], que es donde se encuentra la mayor parte de la ingeniería de Tesla, básicamente voy rotando entre las habitaciones libres de amigos", señaló la persona más rica del mundo, cuyo patrimonio neto estimado es de 269.500 millones de dólares.

Asimismo, ante una pregunta sobre la disparidad de riqueza en EE.UU. entre el ciudadano promedio y los multimillonarios, Musk respondió: "Sin duda, sería muy problemático si yo estuviera gastando miles de millones de dólares al año en consumo personal, pero ese no es el caso". El magnate indicó que sus gastos personales no son altos, exceptuando su avión personal. "Pero si no usara el avión, tendría menos horas para trabajar", se justificó.

El director general de Tesla y SpaceX comentó previamente que sueña con vivir una vida minimalista y al mismo tiempo disponer de los recursos suficientes para cumplir su meta de establecer la primera colonia humana en Marte.