Paraguay anuncia que el certificado de vacunación ya no es obligatorio para ingresar al país

La titular de la Dirección General de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, confirmó este martes que el certificado de vacunación para ingresar al país ya no será obligatorio, recogen medios locales.

"Es correcto decir que se flexibilizó el ingreso de las personas no vacunadas, teniendo en cuenta lo que ocurre hoy aquí y a nivel mundial. Se puede presentar el PCR negativo de 48 horas antes de ingresar al país", declaró Arriola, quien aseveró que "ya no es un requisito obligatorio, pero no es excluyente". También señaló que se está trabajando en la digitalización de los datos de las personas vacunadas, con el propósito de facilitar su entrada a la nación sudamericana.

El Gobierno de Paraguay estableció el pasado 12 de enero la exigencia de la cartilla de vacunación para aquellas personas mayores de 18 años no residentes que quisieran ingresar al país.