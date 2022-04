La portavoz de la Cancillería rusa afirma que Moscú ha perdido la confianza en las negociaciones con Kiev

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha afirmado este miércoles que Moscú ha perdido la confianza en las negociaciones con Kiev destinadas a resolver la situación en Ucrania. En declaraciones al canal de televisión Rossiya-24, la vocera señaló que Rusia había previsto que Ucrania se comportaría de manera inconsistente a lo largo de las conversaciones.

"Por parte de la oficina de un hombre que se hace llamar presidente de Ucrania y está dotado de los poderes apropiados, se hizo una solicitud para realizar negociaciones y Rusia no rechazó esa solicitud", contó Zajárova. "Entonces, como siempre, literalmente y en sentido figurado, comenzó un circo por parte del régimen de Kiev: primero vienen, luego no vienen, a veces participan, a veces no participan", agregó.

"¿Estaban preparados para esto en Moscú? Sí, por supuesto", aseguró la portavoz, indicando que a lo largo de los últimos años Kiev ha mantenido un "esquema clásico" en su comportamiento en las negociaciones que apunta a que "el régimen no es independiente, está controlado". "Y, en segundo lugar, las negociaciones se usan como una distracción", concluyó.