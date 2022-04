Difamación, agresiones y "puro odio": las claves del caso que enfrenta a Johnny Depp contra Amber Heard en EE.UU.

El actor estadounidense Johnny Depp testifica este miércoles por segundo día consecutivo en el juicio contra su exesposa Amber Heard, a quien acusa de haberle difamado. Como era de esperarse, el encuentro en los tribunales no ha estado exento de polémica.

En su comparecencia, el protagonista de 'Piratas del Caribe' aseguró que fue Heard quien se volvió violenta en el ocaso de su relación, con "insultos degradantes" e "intimidación". "Parecía puro odio hacia mí", dijo Depp, citado por Reuters.

La acusación del actor nace a raíz del escándalo desatado por Heard cuando publicó un artículo en el Washington Post, donde decía que había sido sobreviviente de maltrato. Aunque no lo nombró expresamente, los abogados de Depp consideran que el texto lo aludía a él.

Johnny Depp, ahora, declarando en el juicio contra Amber Heard: "Fue muy extraño cómo pasé de ser Cenicienta a ser Quasimodo, en segundos. No merecí lo que me pasó en estos 6 años. Ni yo, ni mis hijos, ni la gente que creyó en mí".pic.twitter.com/Z4p2WBejS7 — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) April 19, 2022

"Como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima. Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan", decía la actriz en el artículo publicado en 2018.

A principios de este mes, Heard lamentó tener que "revivir" en un estrado los detalles de su vida en común con Depp y defendió su artículo en el Washington Post: "Escribí sobre el precio que pagan las mujeres que se enfrentan a los hombres con poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny", se lee en sus redes sociales.

Depp y Heard se casaron en 2015 y mantuvieron una relación que duró unos 15 meses. Una vez rotos los vínculos matrimoniales, la actriz de 'Aquaman' y 'La liga de la Justicia' denunció malos tratos por parte del su expareja, que habrían incluido patadas, bofetadas y lanzamiento de objetos.

Acusaciones "atroces"

El artista, de 58 años, niega haber maltratado alguna vez a Heard, de 35. Por el contrario, asevera que era ella quien ejercía la violencia en la residencia de la pareja, en Los Ángeles: "Si me quedaba en una discusión, estaba seguro de que todo se tornaría violento, y muchas veces ocurrió", declaró.

Cuando el tribunal de Virginia le pidió que precisara cómo ocurría esa escalada, detalló: "Podría comenzar con una bofetada. Podría comenzar con un empujón. Podría comenzar con tirarme el control remoto de la televisión a la cabeza. Podría ser tirarme una copa de vino a la cara", explicó Depp, quien pretende una reparación por 50 millones de dólares.

Johnny Depp llama a las acusaciones de Amber Heard ‘atroces’ pic.twitter.com/CYXcWqni8y — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 20, 2022

En su comparecencia, el actor aseveró que estaba "obsesionado" con limpiar su reputación porque consideraba inaceptable que la gente de su entorno pensara que él era "un fraude". Según su testimonio, los señalamientos de agresión por parte de Heard eran "atroces", perturbadores y "sin base en ningún tipo de verdad".

Demandas y contrademandas

Aunque la demanda es contra Heard, los abogados de ella han presentado una contrademanda, por 100 millones de dólares, que se decidirá como parte del juicio.

La defensa de Heard insiste en que su cliente dijo la verdad y que la opinión de ella estaba protegida como libertad de expresión por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. Además, sostienen que Depp la agredió física y sexualmente mientras abusaba de las drogas y el alcohol.

Si bien el actor reconoció que consumía sustancias ilícitas, intentó justificarla alegando que había tenido una infancia difícil y que las usaba para lidiar con sus problemas emocionales. "No soy un maníaco que necesita estar drogado todo el tiempo", puntualizó.

"Era esencialmente solo automedicación", recalcó el artista, quien rememoró que había comenzado a consumir drogas desde los 11 años, en medio del abuso físico y psicológico que padeció por parte de su madre, su padre y sus hermanos. "De dónde quieres escapar es de tu propio cerebro, de tu propia cabeza", agregó.

Johnny Depp testifica en el juicio por difamación contra Amber Heard: "Yo no podía tener razón, no podía decir nada, es como estar en una relación con tu madre, aunque suene raro. [...] Yo le había contado todo sobre mi vida y lo usó como munición contra mí" pic.twitter.com/7UEO2mPL6G — El HuffPost (@ElHuffPost) April 20, 2022

El martes, Depp afirmó que Heard hizo una caracterización "falsa" sobre su problema con las drogas, ya que conocía "los secretos de su vida" y habría usado esa información en su contra. Sin embargo, el también protagonista de 'Charlie y la fábrica de chocolates' aseguró que había mantenido a raya la adicción y tenía años sin cometer abuso de sustancias.

Una enfermera y un médico ya testificaron en la corte para contar que fueron contratados por el actor para ayudarle a superar sus adiciones, especialmente a la oxicodona, un medicamento que le recetaron a Depp para tratar la lesión en una pierna.

Un juicio de semanas

Se espera que el juicio dure varias semanas y no es el primero que afronta Depp. En 2020, el artista perdió una demanda por difamación contra el tabloide británico The Sun, que lo etiquetó como un "golpeador de esposas", ya que un juez en Londres consideró que sí había agredido a Heard de manera reiterada.

En esta oportunidad, la corte de Fairfax, Virginia, será la encargada de dar el veredicto en un proceso judicial que ya cumple dos semanas. Los abogados de Depp explicaron que habían presentado el caso en ese suburbio porque el Washington Post se imprime allí, aunque el periódico donde Heard publicó su columna no forma parte de la acusación.