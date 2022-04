"El racismo mata": Francia Márquez habla sobre llamada que le hicieron preguntando por 'King Kong'

La campaña por la presidencia en Colombia, más allá de la habitual disputa política de los candidatos por ganar el voto, se ha visto salpicada de manera recurrente por denuncias de actos de racismo contra Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, aspirante a la presidencia del país suramericano por el progresista Pacto Histórico.

El más reciente ataque en contra la líder social afro, quien ha denunciado amenazas de muerte a lo largo de la campaña electoral, fue expuesto por la también abogada y activista medioambiental durante un recorrido por varios municipios de Tunja, capital del departamento de Boyacá, situado en la cordillera de los Andes.

"Como mujer negra estar parada aquí no es tarea fácil. Hace un rato, mientras estaba almorzando, me entró una llamada y la contesté. Cuando pregunté: '¿quién habla?', me dijeron: '¿con quién hablo?', y le dije: '¿a quién necesita?', ¿y saben qué me respondieron?: 'A King Kong'", recoge Caracol.

La candidata aseveró que ese comentario no le "quita la fuerza" ni la "desanima". "Por supuesto, eso duele, eso lastima, eso hiere, porque el racismo mata", agregó la caucana de 40 años.

Más racismo y discriminación

El uso del apelativo racista de 'King Kong' contra Márquez fue empleado anteriormente en un tuit publicado, y posteriormente borrado, de la cantante colombiana Marbelle, con quien mantiene una larga polémica en las redes que incluso ha llegado a instancias judiciales. A partir de allí, la candidata a la vicepresidencia le ha enviado mensajes conciliatorios a la artista a través de las redes, a pesar de sus repetidas respuestas hostiles.

Otro debate que se encendió en las plataformas digitales desde que anunció su aspiración a la vicepresidencia fue el supuesto uso incorrecto de las palabras "mayoras" y "los nadies", expresadas durante una entrevista, que sus detractores han usado como una forma de discriminación y de cuestionamiento sin fundamento.

Además, en la esfera política, donde los sectores más conservadores suelen atribuir a los candidatos progresistas relaciones con algunos actores del conflicto armado en el país suramericano, Márquez también ha afrontado señalamientos del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien afirmó que tenía apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ante lo que anunció acciones legales en su contra.