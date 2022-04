"Me parece una locura": Djokovic critica la decisión de los organizadores de los torneos de Wimbledon de suspender a los tenistas rusos y bielorrusos

El tenista serbio, Novak Djokovic, criticó este miércoles la decisión de los organizadores de los torneos de Wimbledon de suspender a los tenistas rusos y bielorrusos.

"Siempre condenaré la guerra, siendo un 'hijo de la guerra'. Todos sabemos lo que ocurrió en Serbia en 1999, conozco el trauma emocional que puede dejar. Sin embargo, no puedo apoyar la decisión de los organizadores del torneo de Wimbledon, me parece una locura", expresó la estrella del tenis en una rueda de prensa este miércoles. "Los tenistas no tienen nada que ver con la acción militar. Cuando la política interfiere en el deporte, no da buenos resultados", añadió.

Este miércoles, los organizadores de Wimbledon decidieron no permitir la participación de tenistas rusos y bielorrusos en el torneo debido a la operación militar de Moscú en Ucrania. Asimismo, señalaron que, en las circunstancias actuales, "sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships".