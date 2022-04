Nueva Zelanda manifiesta que el acuerdo de seguridad entre China y las Islas Salomón debería estar abierto a un escrutinio regional

La ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanaia Mahuta, manifestó que el nuevo acuerdo de seguridad entre las Islas Salomón y China es innecesario y debería estar abierto al escrutinio regional.

"Nadie ha visto los términos y condiciones exactos del acuerdo, ni todo el Parlamento de las Islas Salomón, ni ciertamente los pueblos de las Islas Salomón, ni las naciones de las islas del Pacífico", declaró la funcionaria, citada por Radio New Zealand. "Me preocupa [...] garantizar que esto se discuta a fondo debido a las implicaciones regionales, que no se le haya dado prioridad, ciertamente, por parte de las Islas Salomón", agregó.

"Vemos el Foro de las Islas del Pacífico como el mejor lugar para reunir esos problemas para que podamos obtener una mayor transparencia y discutirlos", aseveró Mahuta.