Delta Airlines prueba el sistema de Internet satelital Starlink para el Wi-Fi de sus aviones

La compañía aérea Delta Airlines ha comenzado a probar el sistema de Internet satelital Starlink de SpaceX para ofrecer servicio inalámbrico a sus pasajeros a bordo.

El director ejecutivo de la aerolínea, Ed Bastian, citado por The Wall Street Journal, informó que se estaba realizando "pruebas exploratorias" de tecnología capaz de ofrecer un servicio de Internet de alta velocidad a bajo costo, pero no proporcionó más detalles sobre el tema. De momento no está claro qué tan pronto Starlink podría ser implementado en los aviones de la compañía.

Elon Musk, director general de SpaceX, ha promocionado en los últimos meses el potencial de Starlink como fuente de Internet para los viajes aéreos. En octubre de 2021, el magnate afirmó que la empresa estaba en conversaciones "con las aerolíneas sobre la instalación de Starlink" y agregó que el servicio ofrecido proporcionaría "baja latencia" y "conectividad de medio gigabit en el aire".

Sin embargo, según New York Post, es probable que el proyecto satelital enfrente algunos obstáculos regulatorios antes de que pueda obtener una adopción más amplia en las aerolíneas. A pesar de que la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. autorizó a SpaceX a realizar pruebas para el servicio de Starlink, cualquier instalación de equipos debe ser aprobada previamente por la Administración Federal de Aviación.