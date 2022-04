"Que Zelenski y su familia vengan aquí y se escondan en sótanos": Residente de Mariúpol arremete contra Kiev por permitir combates en ciudades (VIDEO)

Un residente de la ciudad de Mariúpol criticó fuertemente al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, y a los integrantes del batallón Azov por realizar combates en las zonas residenciales, y provocar, de esta manera, víctimas entre civiles.

Comentando la situación a un periodista italiano, el hombre, que se identificó como Konstantín, instó "que la esposa y los hijos de Zelenski vengan aquí y se escondan en los sótanos y beban agua no potable 'de la alcantarilla', como hicieron los niños de departamentos de Cheriómushki".

"Y que sientan lo que sienten nuestros hijos y familiares. Me gustaría que todos los familiares de Poroshenko, de Avákov, etc., estuvieran aquí. Y de nuestro alcalde Bóichenko, que se fue de aquí", solicitó. El individuo se quejó que "no hubo ninguna maldita ayuda humanitaria". "Así es como sobrevive la gente, comen papas podridas en el siglo XXI cuando ya tenemos WhatsApp y cámaras", dijo.

¿Por qué demonios se esconden entre las escuelas, entre los jardines de infancia?

En ese contexto, afirmó que "no hubo tregua". "Hay cadáveres en los bancos. He estado conduciendo aquí desde el primer día, he visto este cadáver durante tres semanas. El cuarto está allí, donde los coches están parados", señaló, pidiendo que Zelenski "venga a limpiar estas calles ahora. Han arruinado Mariúpol. ¿Qué hacer ahora? No hay casas, ni pisos, ni nada. ¿Quién nos compensará por ello? ¿Quién vendrá?"

El hombre quiso saber: "¿Por qué no se pudo rendir Mariúpol como Berdiansk, por ejemplo?". Y, dirigiéndose a los integrantes del batallón de Azov, Konstantín solicitó que "luchen en las afueras" de la ciudad. "¿Por qué demonios se esconden entre las escuelas, entre los jardines de infancia?", preguntó. De acuerdo con sus palabras, los combatientes de Azov "se escondían detrás de los niños, se escondían detrás de las mujeres" y "en la orilla izquierda se escondían detrás de las madres".

"¿Son guerreros? Bueno, dime, ¿cómo es eso? ¿Estos son los 'hombres de verdad', los que se esconden? Empezaron a vestirse con ropa de mujer y pelucas, y trataron de infiltrarse en el pasillo verde", destacó, y preguntó: "Entonces, ¿por qué diablos tuviste que hacer todo esto en la ciudad?". Indicó que "1.300 personas fueron asesinadas" durante un ataque al Teatro Dramático. "1.300 niños murieron. Ahora son lágrimas para toda la vida", dijo.

"Nos cogieron y nos tiraron como gatitos a merced del destino. Hay que dejar que Zelenski, que sus [amigos] Avákov y Poroshenko se sienten aquí con los niños. Pero ya es demasiado tarde, todo se ha calmado. A principios de abril [Zelenski] debería esconderse en los sótanos, comer pan podrido y papas podridas. Y yo iré a negociar la tregua en lugar de Zelenski", concluyó.