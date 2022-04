"Si alguien murió repentinamente, es nuestro trabajo": El asesor del ministro del Interior de Ucrania anuncia la creación de un "Mossad ucraniano"

Antón Gueráschenko, asesor del ministro del Interior ucraniano, afirmó este miércoles que Kiev ya ha fundado una organización dedicada a asesinar a los militares rusos y residentes locales que colaboren con ellos en territorios ucranianos bajo el control de Rusia.

Durante una entrevista con el canal Ukraína 24, el funcionario fue preguntado si Ucrania podría organizar una agencia que persiguiera a los ucranianos que optaran por el lado ruso en el conflicto vigente entre los dos países. "Ya fue creada, ya está trabajando en los territorios ocupados", respondió Gueráschenko.

"Si alguien murió repentinamente en los territorios ocupados, este es el trabajo de nuestros servicios especiales, que acaban con los ocupantes y a los traidores. Nuestro 'Mossad ucraniano' ya está funcionando", aseguró el asesor.

En cuanto a la estructura de la organización, Gueráschenko afirmó que "no se puede dar el apellido, no se puede nombrar […] al que la maneja" y que está "completamente descentralizada, para que no se pueda acabar" con ella.

"Ya tenemos un montón de gente que está lista para matar a los ocupantes, incluso son conscientes de que ellos mismos pueden enfrentar una muerte muy difícil. Es necesario organizarlos adecuadamente para que los traidores entiendan que no vivirán. Ya saben que el alcalde de Balakleya, un traidor, el alcalde de Kupiansk, un traidor, ya abandonaron el territorio de Ucrania, porque se dieron cuenta de que ya no podían vivir aquí", dijo el funcionario.

A inicios de abril, Gueráschenko instó a encontrar y detener a los ucranianos que hayan cooperado con las tropas rusas en las áreas de la provincia de Kiev que estuvieron bajo el control de Rusia durante varias semanas tras el inicio de su operación militar.

"Hubo colaboradores que informaron sobre la ubicación de nuestros soldados. Esos sinvergüenzas que filtraron información sobre los jefes de organismos gubernamentales, voluntarios, participantes en la Operación Antiterrorista [guerra en el Donbass]. Traidores entre los locales, por los que murieron tanto civiles como militares. ¡Para responsabilizar a estas personas, notifique sus datos!", escribió en su canal de Telegram.