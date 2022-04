Borrell afirma que la UE aún no planea embargar el petróleo y gas rusos ya que algunos países miembros amenazan con vetar tal decisión

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó este jueves que el bloque aún no planea introducir restricciones sobre el suministro de petróleo ruso, ya que varios Estados miembros han amenazado con bloquear tal decisión si se somete a votación.

Citado por Le Figaro, el funcionario expresó que "será muy difícil" llegar a la unanimidad en la UE sobre la cuestión del embargo o el aumento de los aranceles sobre el petróleo ruso, porque algunos países participantes ya han anunciado que vetarán cualquier decisión colectiva.

Asimismo, se mostró poco optimista acerca de la posibilidad de que los miembros de la UE logren la unanimidad y sobre la severidad de las próximas medidas que tomará el organismo multilateral.

"Hasta donde yo sé, por el momento no hay ninguna propuesta sobre la mesa en materia de petróleo y gas. Hay muchas consideraciones, muchas propuestas que se estudian. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Una tasa? ¿Una prohibición? Muchos economistas han dicho que lo más racional sería encarecer el petróleo y el gas rusos para crear un incentivo para buscar otras fuentes. Ninguna de estas propuestas ha recibido la unanimidad requerida", admitió Borrell.

En esa línea, en una entrevista a El País, reconoció que no hay unidad entre los Estados miembros de la comunidad sobre el tema de la renuncia a los recursos energéticos rusos. Ante la pregunta sobre cuándo se aprobará el nuevo paquete de sanciones, que incluyen el petróleo y el gas de Rusia, el alto cargo subrayó que aún no puede dar una fecha concreta. "Estas propuestas no son unánimes", reiteró.

"Construcción de la autonomía"

Por otra parte, informó que los países del bloque comunitario están reduciendo progresivamente las importaciones de crudo de Rusia. Además, señaló que a mediano plazo los Estados integrantes tendrán que renunciar a los vectores energéticos rusos de una forma u otra, ya que este es "el paso más importante en la construcción de la autonomía europea".

En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó que el embargo sobre el gas ruso no se está discutiendo ahora. "Este tema puede estar en la mesa de negociación, pero hoy todavía no se discute. El petróleo y el combustible ya están siendo afectados, pero el gas aún no. Sabemos las dificultades que esto implicará", agregó el mandatario francés.

Paralelamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que en la actualidad los países europeos no pueden prescindir de los recursos energéticos rusos. Un reemplazo razonable "simplemente no existe", dijo el mandatario, aclarando que en el futuro será posible sustituirlos, pero de momento no.

La UE depende de Rusia para alrededor del 25 % de sus importaciones de crudo, aunque algunos Estados miembros tienen una dependencia mucho mayor.