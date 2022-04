Macron advierte de que Europa podrá enfrentar "consecuencias" el próximo invierno si impone un embargo al gas ruso

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Europa podrá enfrentar consecuencias el próximo invierno si impone un embargo al gas ruso en el marco de las sanciones de Occidente en respuesta a la operación militar de Moscú en Ucrania.

"Si decidimos sanciones o si Rusia decide contrasanciones sobre los hidrocarburos, pero más aún sobre el gas, está claro que los europeos tendrán que pedir a todos los hogares que hagan esfuerzos", afirmó Macron en una entrevista con el diario Ouest-France.

"No veremos las consecuencias de esto en la primavera y el verano de 2022. Hemos repuesto las existencias, pero el próximo invierno no se podrá hacer si no hay más gas ruso. Debemos ser muy tranquilizadores en esta etapa: ese no es el escenario en el que estamos hoy, pero ese escenario podría suceder", aseveró.