Los padres de Debanhi, la joven desaparecida y hallada muerta en México, se reúnen con el gobernador para conocer la investigación

Los padres de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que estuvo desaparecida durante 13 días hasta el reciente hallazgo de su cuerpo, acudieron este viernes al Palacio de Gobierno del estado mexicano de Nuevo León para reunirse con el gobernador Samuel García.

"Me comprometí con don Mario y con doña Dolores a acompañarlos al Semefo [Servicio Médico Forense]", informó García al término de la reunión con los padres de Debanhi.

El gobernador de Nuevo León apuntó que acudiría al Semefo para ayudar a "agilizar" los trámites de identificación para la entrega del cuerpo de Debanhi, ya que la familia esperaba llevar a cabo el velatorio este mismo viernes, y posteriormente enterrarla en el municipio de Galeana.

Previo a la reunión, García publicó un video en sus redes para exhortar a la Fiscalía General de Justicia del estado a que informen "a la brevedad" sobre lo sucedido, "minuto a minuto".

"Queremos saber la verdad, qué pasó", dijo el gobernador, e instó a la Fiscalía estatal a informar sobre los videos, fotos, evidencias y cateos del caso para que "la verdad salga a relucir".

Lo último que se supo de Debanhi es que el 8 de abril fue a una fiesta con unas amigas. A la salida abordó un taxi y se le perdió el rastro. Desde esa fecha, su familia activó una serie de búsquedas para localizarla.

Encuentran el cuerpo

La noche del jueves, se reportó el hallazgo del cuerpo de la joven al interior de una cisterna localizada en un área cercana al Motel Nueva Castilla, a un costado de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

En una de las primeras versiones de las autoridades que circularon en medios, se habló de que Debanhi habría caído en la cisterna, una versión que el padre de la joven rechazó, ya que los oficiales supuestamente habían realizado diligencias en la zona en cuatro ocasiones.

"Cuatro veces la han cateado, ¿por qué a la quinta aparece [el cuerpo]? ¿Lo sembraron?", cuestionó Mario previo a la reunión con el gobernador.

Este viernes, el secretario de seguridad pública de Nuevo León, Aldo Fasci, fue abordado por medios locales sobre la versión oficial, que apunta a que los peritos acudieron cuatro veces al sitio sin localizar el cuerpo.

"Es una falla humana masiva. Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa en las búsquedas", dijo Fasci. "Lamentablemente, [el cuerpo] estaba en el fondo del agua y no había nada que la visualizara. Esta alerta se dio por los olores", agregó el secretario.

Además de cuestionar la versión de que la joven cayó en la cisterna, su padre, Mario, señaló al taxista que recogió a su hija en la fiesta de haber cometido acoso. Tras ser violentada, Debanhi habría descendido del vehículo y caminado sola sobre la carretera.