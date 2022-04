El padre de Debanhi, la joven desaparecida y hallada muerta en México, denuncia negligencia y mentira por parte de la Fiscalía

El padre de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que estuvo desaparecida durante 13 días hasta el reciente hallazgo de su cuerpo, denunció este viernes que "hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía" en el caso de su hija.

"Lo que digan ellos es mentira, […] lo que me digan es mentira, todos ustedes saben que la mataron […] o la sembraron [trasladaron el cadáver hasta allí]. No me digan ahorita los cuestionamientos de lo que dijo la Fiscalía", afirmó Mario Escobar, tras llegar a la funeraria en la que debían velar a la joven.

#DebanhiEscobar | "A mí hija le pegaron en la cabeza, lo que diga la @FiscaliaNL es mentira, la mataron o la sembraron... la mataron, la dejaron en la carretera. Hubo mucha negligencia por parte de la fiscalía. La sembraron y la mataron": Mario Escobar #JusticiaParaDebanhipic.twitter.com/mhGftDG41k — Azucena Uresti (@azucenau) April 23, 2022

"A ella la mataron, a ella la dejaron en la carretera, una persona que la estaba acosando sexualmente, que es el taxista, que es Juan David Cuéllar", agregó.

En ese contexto, Escobar sostuvo que "hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía". "Lo que digan ahorita es totalmente mentira, porque todos ustedes y yo lo sabemos. La sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar eso", destacó.

El 8 de abril, Debanhi Escobar fue a una fiesta con unas amigas. Nunca más volvió a su casa

Trece días después encontraron su cuerpo tirado en una cisterna de cuatro metros de profundidad