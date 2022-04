Rusia investigará la supuesta actividad de saboteadores de las fuerzas especiales británicas en Ucrania

El jefe del Comité de Investigaciones de Rusia (SK, por sus siglas en ruso), Alexánder Bastrykin, ordenó investigar el posible envío de especialistas en sabotaje británicos a Ucrania, comunica el SK en su canal de Telegram.

"Según los datos expresados ​​en los medios, el Reino Unido envió especialistas del Servicio Aéreo Especial (SAS) a las proximidades de Lvov para ayudar a los servicios especiales ucranianos a organizar el sabotaje en el territorio de Ucrania", indica el cuerpo, afirmando que los agentes que el SAS ha enviado son "especialistas en la organización de mítines de protesta masivos, asesinatos a sueldo de figuras políticas y preparación de ataques terroristas".

"La información proporcionada será cuidadosamente revisada", asegura el SK y garantiza "una búsqueda continua de personas involucradas en el apoyo al actual régimen nazi en Kiev, en actividades de sabotaje en el territorio de Ucrania y, especialmente, en delitos graves cometidos contra civiles y militares de las Fuerzas Armadas rusas".

En un comentario a Reuters, un representante del Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló: "No hacemos comentarios sobre las fuerzas especiales".

El pasado sábado, The Times reportó, citando a comandantes ucranianos, que se había reanudado el entrenamiento de tropas ucranianas por los instructores británicos cerca de Kiev. No obstante, no mencionó que estos pertenecían a las fuerzas especiales.