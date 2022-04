La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León alerta sobre posible fraude de la ONG que pide una segunda autopsia de Debanhi

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (CEDHNL) ha alertado a la opinión pública sobre un posible fraude cometido por el organismo civil denominado Comisión Internacional de Derechos Humanos México, en relación a las investigaciones por la muerte de Debanhi Escobar, de 18 años.

Este sábado, durante el velorio de la joven, desaparecida el 8 de abril y encontrada sin vida en el fondo de una cisterna, una persona que se identificó como Omar Tamez y aseguró ser comisionado federal, indicó que solicitaría a la Fiscalía repetir el procedimiento forense al encontrar inconsistencias en los exámenes periciales, ya que el cadáver mostraba otras lesiones en el cuerpo, diferentes a la contusión profunda de cráneo que le causó la muerte.

Al respecto, la CEDHNL indicó en un comunicado que no guarda relación con dicha asociación ni con Tamez por lo que "se deslinda de toda acción realizada por esta organización". Asimismo, advirtió que asociaciones como esa "carecen de facultades de investigación", por lo que alerta a la población en general de "cobros indebidos por los servicios presuntamente prestados".

De igual forma, la entidad pública resaltó que, en relación con los recientes casos de Debanhi y María Fernanda, se han abierto quejas de oficio para "investigar la actuación de los servidores públicos que intervinieron en la búsqueda y/o localización de las víctimas", esto con la finalidad de aclarar si hubo alguna "omisión en los protocolos aplicados", concluye en el comunicado.

El padre de Debanhi denunció este viernes que "hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía" en el caso de su hija. "Lo que digan ellos es mentira, […] lo que me digan es mentira, todos ustedes saben que la mataron […] o la sembraron [trasladaron el cadáver hasta allí]. No me digan ahorita los cuestionamientos de lo que dijo la Fiscalía", afirmó Mario Escobar, tras llegar a la funeraria en la que debían velar a la joven.