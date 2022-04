El presidente de Argelia tacha la postura del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental de "ética e históricamente inadmisible"

Abdelmadjid Tebboune subrayó que su país "no va a renunciar ni al Sáhara Occidental ni a Palestina, ya que son dos cuestiones de descolonización".

El cambio de posición del Gobierno de España sobre la cuestión del Sáhara Occidental es "ética e históricamente inadmisible", manifestó este sábado el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune.

"España no debe olvidar que su responsabilidad sigue comprometida en el Sáhara Occidental, por su condición de potencia administradora del territorio a los ojos del derecho internacional", señaló el mandatario, citado por Algérie Presse Service.

"El Gobierno español no ha escuchado opiniones ajenas sobre la cuestión saharaui, aunque hayan sido planteadas en el Parlamento español y por la opinión pública española. No nos vamos a inmiscuir en los asuntos internos de España, pero Argelia, como país observador en el expediente del Sáhara Occidental, así como Naciones Unidas, consideran que España es la potencia administradora del territorio mientras no se encuentre una solución a este conflicto", expresó.

Asimismo, Tebboune subrayó que Argelia "no va a renunciar ni al Sáhara Occidental ni a Palestina, ya que son dos cuestiones de descolonización".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró el mes pasado que su Gobierno cambió de postura con respecto al Sáhara Occidental para establecer un acuerdo con Marruecos, con el propósito de garantizar "la seguridad y estabilidad" de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que vivieron una situación "extrema y compleja" debido a la entrada irregular de inmigrantes en los enclaves españoles en territorio africano.