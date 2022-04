EE.UU. dice que "responderá en consecuencia" a una base china en las Islas Salomón: ¿Qué sucede en torno a este país a más de 9.000 km de su costa?

El acuerdo firmado esta semana por Islas Salomón y China no menciona la construcción de instalaciones militares y el primer ministro salomonense, Manasseh Sogavare, ha garantizado repetidamente que no lo permitirá. No obstante, EE.UU., Australia y otros estados de la región ya han expresado sus preocupaciones.