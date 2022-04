López Obrador responde a Trump: "No vamos a permitir a ningún partido de EE.UU. ni a ningún político que utilice a México como piñata"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este lunes al exmandatario de EE.UU. Donald Trump, quien durante un mitin, celebrado el fin de semana, presumió haber doblegado al Gobierno mexicano con el tema migratorio.

"Nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de EE.UU. ni a ningún político que utilice a México como piñata y nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y otros gobiernos", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

El mandatario mexicano indicó que este tipo de declaraciones se producen en el marco de un año electoral en EE.UU., que renovará 34 de los 100 escaños del Senado en las votaciones de noviembre próximo. Por ello, las alusiones a México serán una constante por motivos electorales.

Sobre Trump, López Obrador también aseguró: "Me cae bien aunque sea capitalista". Esta afirmación también puede interpretarse como una respuesta a las palabras previas de Trump, quien dijo sobre el mandatario mexicano: "Un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan".

¿Qué dijo Trump?

Durante un mitin en Ohio (EE.UU.), realizado el pasado sábado, Trump apareció para manifestar su apoyo a un candidato al Senado estadounidense.

Ahí, el expresidente norteamericano presumió y narró cómo fueron las negociaciones para obligar a México a colocar 28.000 elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera sur para bloquear el paso de migrantes provenientes de Centroamérica, tras amenazar con imponer aranceles a las mercancías mexicanas.

"Vino el máximo representante de México justo debajo del más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente López Obrador; [el funcionario mexicano] se ríe de mí cuando le digo: 'Necesitamos 28.000 soldados en la frontera'. Él me miró y me dijo algo como: '¿Gratis? ¿Por qué haríamos eso en México?'. Le dije: 'Necesitamos algo llamado Quédate en México'", sostuvo Trump ante sus seguidores.

El exmandatario estadounidense señaló que durante las negociaciones con la comitiva mexicana, encabezadas por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, Trump amenazó con imponer 25 % de aranceles a los automóviles construidos en México, una de las mayores actividades industriales del país.

Según Trump, ante la amenaza, el funcionario mexicano respondió: "Sería un honor tener 28.000 soldados en la frontera. Sería un honor tener el Quédate en México".

"Nunca he visto a nadie doblegarse así", manifestó Trump.

La relación de Trump con los mexicanos ha estado envuelta en la polémica luego de que, durante su campaña presidencial de 2016, calificase a los mexicanos de "violadores y vendedores de drogas".

Ya como presidente de EE.UU. la relación con México mejoró, pero estuvo marcada por momentos de tensión, siendo el principal de ellos la manera en que Trump obligó al Gobierno de López Obrador a modificar su política migratoria en 2019, desplegando elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país latinoamericano para contener las caravanas migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.