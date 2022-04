Pekín: Las especulaciones de EE.UU. y Australia de que China va a construir una base militar en Islas Salomón son "pura desinformación"

"Los países insulares del Pacífico Sur son Estados independientes y soberanos, no un patio trasero de EE.UU. o Australia", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino.

Pekín rechaza las declaraciones de Australia y Estados Unidos que le atribuyen planes de crear una base militar en las Islas Salomón e insiste en que su cooperación en materia de seguridad con el país oceánico "se basa en la igualdad y los beneficios mutuos".

El portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Wang Wenbin, afirmó en rueda de prensa este lunes que "la especulación de que China va a construir una base militar en las Islas Salomón es pura desinformación fabricada por un puñado de personas que albergan motivos ocultos".

Respondiendo a una pregunta de Bloomberg, que le pidió confirmar o desmentir los supuestos planes de Pekín de construir instalaciones militares en dicho archipiélago tras los comentarios del primer ministro australiano, Scott Morrison, quien había aseverado que una base militar china allí sería una línea roja para su Gobierno, Wang subrayó que la cooperación de China con las Islas Salomón "está dentro de la soberanía" de las dos naciones y es "consistente con el derecho internacional y la práctica consuetudinaria internacional".

Al calificar su cooperación bilateral como "abierta, transparente, legítima, legal e irreprochable", el portavoz de Exteriores chino recordó que "los países insulares del Pacífico Sur son Estados independientes y soberanos, no un patio trasero de EE.UU. o Australia", cuyo "intento de revivir la doctrina Monroe" en esa región "no contará con ningún apoyo y no lo llevará a ninguna parte".

Ante las acusaciones de falta de transparencia en su acuerdo de seguridad con las Islas Salomón procedentes desde EE.UU. y Australia, Wang acusó de lo mismo a la alianza militar AUKUS, compuesta por Australia, EE.UU. y Reino Unido. "¿Cuándo EE.UU. y Australia invitarán a los países insulares del Pacífico Sur y otros países de la región a revisar la cooperación AUKUS?", preguntó.

"EE.UU. afirma que la presencia militar de China causará graves preocupaciones. Si seguimos esa lógica, las casi 800 bases militares en 80 países y regiones de todo el mundo gestionadas por EE.UU. han sido motivo de una gran preocupación para el mundo durante mucho tiempo. ¿Cuándo cerrará EE.UU. esas bases?", planteó.