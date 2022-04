Detienen la ejecución de Melissa Lucio, la mujer de origen mexicano condenada a muerte en Texas

La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas ordenó parar la ejecución de Melissa Lucio, la mujer de origen mexicano condenada a muerte en EE.UU. tras ser acusada de matar a su hija, y determinó que se deberá revisar a fondo su caso.

Su ejecución, con una inyección letal, estaba prevista para el próximo miércoles 27 de abril. La medida se suspendió en respuesta a un recurso legal que presentó su defensa la semana pasada, en el que dieron argumentos para la revisión del caso.

"Doy gracias a Dios por mi vida. Siempre he confiado en Él. Agradezco que el tribunal me haya dado la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia", dijo Lucio al conocer la suspensión de su ejecución, según informó la agrupación The Innocence Project, que lleva su defensa.

Lucio se encuentra en el corredor de la muerte desde 2008, luego de que un jurado del condado de Cameron, Texas, la acusara de matar a golpes, en 2007, a su Mariah, de dos años de edad.

Mantiene su inocencia

Durante más de 14 años, Melissa, que podría ser la primera mujer de ascendencia latina en ser sentenciada a muerte en este estado, ha mantenido su inocencia.

De acuerdo con su versión, la niña se cayó por unas escaleras cuando la familia hacia una mudanza; dos días después, se echó una siesta y no despertó. Sus padres llamaron al servicio de emergencias 911 al ver que no respiraba.

Más información, en breve.