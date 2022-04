Alto diplomático ruso advierte que Ucrania prepara provocaciones con armas de destrucción masiva en su propio territorio

El representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, aseguró este lunes que Ucrania prepara ataques de falsa bandera con armas de destrucción masiva. Para ello se han desplegado en su territorio instructores de la controvertida organización de los Cascos Blancos, involucrada en una serie de escenificaciones en Siria, detalló.

"Existe un modelo conocido por el que se utilizan este tipo de provocaciones en otras partes del mundo. Primero se organiza un supuesto incidente químico. Luego, las ONG prooccidentales, especialmente los tristemente célebres Cascos Blancos al acecho, llegan rápidamente al lugar de los hechos y reúnen pruebas dudosas, desafiando todas las normas de no proliferación, para luego alimentar la historia de los medios de comunicación occidentales. Todos conocemos esta metodología", expresó Polianski, citado por TASS, para agregar que Kiev está preparando el mismo escenario en Ucrania.

Polianski recalcó que Moscú no utilizará ningún tipo de armas de destrucción masiva en el país vecino. "Incluso si descartamos el hecho de que Rusia no tiene armas biológicas o químicas, ¿qué sentido tendría utilizarlas en Ucrania, en las inmediaciones de nuestra frontera? No conseguiremos nada que no se pueda conseguir por medios convencionales", sostuvo.

En sus declaraciones a los periodistas, el alto diplomático ruso se mostró reacio a aceptar un alto el fuego, ya que Kiev no utiliza los corredores humanitarios. "No creemos que un alto el fuego sea una buena opción ahora mismo, porque lo único que haría es dar ventaja a las fuerzas ucranianas para que puedan recuperarse y montar más provocaciones como la de Bucha", manifestó.

En cuanto a los ataques a las zonas residenciales de Odesa, Polianski aseguró que no fueron las tropas rusas. "Si se presta atención a los detalles, los misiles que impactaron en las áreas residenciales de Odesa no fueron disparados por Rusia. […] Fue la defensa aérea ucraniana. Rusia está atacando objetivos militares con armas de precisión", agregó.