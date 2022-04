El hijo de un funcionario público de Perú confesó una violación en TikTok, luego borró el video y justificó la revelación: "Es un experimento social"

El joven peruano Sebastián Palacín Newell, de 25 años, hijo del presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Julián Palacín, confesó, mediante un video en TikTok, cómo violó a dos mujeres junto con un amigo; sin embargo, luego borró el video y justificó la revelación.

En la grabación, que tituló 'Rey del trío marino', el joven presentó un relato sobre lo que hizo el fin de semana en las playas del sur de Lima, narrando, con crudeza y naturalidad, la agresión sexual a dos mujeres que conocieron en una discoteca y que estaban en estado de ebriedad.

Sebastian Palacín Newell, hijo del presidente de @IndecopiOficial, publicó hace unos minutos un video contando cómo abusó sexualmente de una chica en estado de ebriedad, mientras su amigo hacia lo mismo con otra mujer inconsciente.Luego de unos minutos, Palacín borró el video. pic.twitter.com/KZW8cv7GLx — El Foco (@elfoco_pe) April 26, 2022

"Hicimos que se vengan con nosotros con la persuasión y la percha", relató. En un momento de su historia, además, explicó cómo su amigo había violado a una de las chicas: "Y la pone contra la cama así, ¡pum!, boca abajo, así como cualquier cosa, como tirando un cuaderno al escritorio de la mesa del colegio".

También confesó que una de las chicas estaba dormida y empezó a tener relaciones sexuales con ella, sin su consentimiento.

Tras la indignación que causó su confesión, Palacín Newell eliminó el video de su TikTok. Sin embargo, ya había sido descargado por muchos usuarios, que lo republicaron en la misma red social y en Twitter.

"Ha sido parte de mi imaginación"

Luego de eliminar el video, el joven publicó otro en el que pidió disculpas y justificó lo que había revelado previamente, señalando que se había tratado de "un experimento social".

@messitrauco Créanme que, pese a saberme inocente, siento el pesar por todo lo ocurrido. Gracias por escucharme. ♬ sonido original - Made in Perú

"Pido disculpas ante un video súper polémico que he generado, lamento se hayan sentido ofendidos, y tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real, todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando", dijo.

Añadió que con ese experimento social busca "medir las reacciones de las audiencias, ver las reacciones, los compartir, los likes". No obstante, dijo que "todo ha acabado en un problema serio".

En un segundo video de disculpas agrega que el experimento social es para un libro y su proyecto de tesis estudiantil.

@messitrauco Créanme que, pese a saberme inocente, siento el pesar por todo lo ocurrido. Gracias por escucharme. ♬ sonido original - Made in Perú

"Todo lo publicado, como dice la descripción de mi canal, son videos con historias controversiales de ficción. He medido ratings, he conocido a mi audiencia, he comprobado mi experimento social para el libro del que estoy trabajando, para que me ayude a hacer mi proyecto futuro de tesis, que trata sobre los influenciadores de contenido y cómo afectan a los públicos", detalló.

"Asumir las consecuencias"

Julián Palacín, papá del joven y presidente del Indecopi, se pronunció a través de Twitter. "Como padre, siento el más profundo dolor por todo lo que está aconteciendo. Lamento y rechazo absolutamente las expresiones vertidas por mi hijo, quien deberá asumir las consecuencias de sus expresiones como mayor de edad que es", dijo.

Añadió que "la falta de respeto a la dignidad de las mujeres no puede ser motivo de burla bajo ninguna circunstancia" e indicó que serán las autoridades correspondientes y su hijo "quienes aclaren este tema con la verdad por delante".

Por su parte, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables repudiaron "los hechos descritos en el video divulgado" y exigieron al Ministerio del Interior una pronta investigación.

Repudiamos los hechos descritos en el video divulgado. Exigimos al @MininterPeru identificar a la persona, pronta investigación y que se tomen las severas medidas correspondientes contra quienes cometen los delitos descritos. — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) April 26, 2022

También se solidarizaron con las víctimas y las llamaron a que acudan a los servicios de la institución. "Los Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100 se encuentran a disposición para atenderlas , así como cualquier otro caso de violencia", comunicaron.

Posteriormente, informaron que ingresaron un pedido ante la Fiscalía y señalaron que el segundo video publicado por Palacín, en el que ofrece disculpas, "no debe interferir en la investigación que la justicia debe llevar a cabo".