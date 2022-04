El Pentágono no ve motivos para que el conflicto en Ucrania desencadene una guerra nuclear

Aunque el canciller ruso reiteró este lunes que la inadmisibilidad de un conflicto nuclear sigue siendo la postura fundamental de Moscú, advirtió que existe un riesgo "serio" y "real" que no debe subestimarse.

No hay ningún motivo para que el conflicto en Ucrania sea el desencadenante de una guerra nuclear, opina el portavoz del Pentágono, John Kirby, quien tachó de "irresponsables" las recientes declaraciones de Moscú sobre los posibles riesgos de un conflicto nuclear.

"Desde luego no es lo que se espera de una potencia nuclear moderna", expresó este miércoles el vocero en una sesión informativa a los periodistas. "Nadie quiere que esta guerra se intensifique más de lo que ya lo ha hecho. Desde luego, nadie quiere ver, o nadie debería querer ver una escalada en el ámbito nuclear. Y no hay ninguna razón para que la haya", aseguró.

Kirby señaló que el presidente ruso Vladímir Putin puede poner fin al conflicto y llegar a un acuerdo con el mandatario ucraniano Vladímir Zelenski, pero "no parece estar interesado en hacerlo", añadió.

"Si no se hace eso, el fantasma de la confrontación nuclear no ayuda a la paz y la seguridad de la región, y mucho menos al pueblo de Ucrania", aseveró Kirby, al agregar que escalar el conflicto y convertirlo en uno entre Washington y Moscú "no es bueno" para la seguridad nacional de EE.UU., ni para la rusa, ni para el pueblo ucraniano.

Este lunes el canciller ruso Serguéi Lavrov reiteró que la inadmisibilidad de un conflicto nuclear como tal sigue siendo la postura fundamental de Rusia. Sin embargo, advirtió que existe un riesgo "serio" y "real" de ese escenario que no debe subestimarse.

Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, instó a reducir la retórica sobre la amenaza nuclear, subrayando que la postura de Washington radica en que una guerra con el uso de ese tipo de armas no tendrá ganadores.