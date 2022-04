Politico: Ucrania pide a EE.UU. drones de ataque Reaper y Gray Eagle para usar contra Rusia pero encuentra obstáculos

Altos dirigentes ucranianos están solicitando a Washington que apruebe el suministro de drones de ataques como MQ-1C Gray Eagle, con misiles AGM-114 Hellfire, como parte del apoyo militar a Kiev en el conflicto con Rusia, según informa Politico citando al Ministerio de Defensa ucraniano.

El ministerio dijo esperar "resultados positivos" de las negociaciones sobre el asunto.

EE.UU. ya ha proporcionado a Ucrania un lote de drones kamikaze Switchblade y Phoenix Ghost para la resistencia contra la operación militar rusa, pero Kiev ahora busca hacerse con aparatos más sofisticados como los Reaper y Gray Eagle, con mayor techo de vuelo y alcance, que se pueden recargar con municiones adicionales.

La parte ucraniana ya ha iniciado conversaciones con el fabricante General Atomics para la adquisición de dichas armas, indica el medio. Sin embargo, el suministro requeriría de la aprobación del Gobierno estadounidense, particularmente del Departamento de Estado y del Pentágono, que deben sopesar una serie de criterios, entre ellos, la posibilidad de una escalada en el conflicto y la sensibilidad de estas tecnologías.

Asimismo, los drones de ataque están sujetos al Régimen para el Control de las Tecnologías de Misiles (MTCR, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que limita la proliferación de sistemas de cohetes y aviones teledirigidos no tripulados que puedan llevar a bordo armas de destrucción masiva. En particular, pone restricciones a la exportación de cualquier aeronave no tripulada que pueda llevar más de 500 kilos de carga a una distancia de más de 300 kilómetros.

Estas restricciones ya han obstaculizado la venta de Reaper y Gray Eagle incluso a algunos de los socios de EE.UU., entre ellos Catar y Indonesia, señala el medio.