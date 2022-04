Gazprom: Polonia sigue comprando gas ruso a través de bombeo inverso de Alemania tras negarse a pagarlo en rublos

Polonia sigue comprando gas natural ruso pese a sus declaraciones públicas de que no tiene intención de hacerlo, según lo reveló este jueves el portavoz del gigante energético ruso Gazprom Serguiéi Kupriyánov, informa TASS.

"Se declaró solemnemente que el gas ruso ya no es necesario y que [Polonia] ya no va a comprarlo. En realidad, no es así. Tras la suspensión de los suministros directos, Polonia compra gas ruso, pero ahora en Alemania, desde donde llega a Polonia en dirección contraria por el gasoducto Yamal-Europa", dijo el vocero.

Se detalla que los volúmenes de gas bombeado en dirección inversa ascienden a 30 millones de metros cúbicos al día, cifra que "coincide casi completamente" con las cantidades solicitadas en los días previos a la suspensión en el marco del contrato con Gazprom.

Este miércoles, Gazprom suspendió los suministros de gas a Bulgaria y a Polonia tras su negativa a pagarlo en rublos. Asimismo, la empresa recalcó que ambos son países de tránsito y advirtió que, "en caso de extracción no autorizada de gas ruso de los volúmenes de tránsito hacia terceros países, los suministros para el tránsito se reducirán en ese mismo volumen".

Rusia seguirá realizando envíos a Polonia y Bulgaria en el caso de que estos países decidan realizar los pagos en rublos, precisó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "El pago en la forma debida será la base para continuar con las entregas", aseveró.