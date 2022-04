Renuncia la secretaria de Derechos Humanos de Ecuador y Lasso ya suma tres bajas en su Gabinete en menos de 48 horas

La secretaria de Derechos Humanos de Ecuador, Bernarda Ordóñez, presentó la renuncia este jueves, tras 11 meses en el cargo.

Ordóñez alegó "irreconciliables diferencias con la nueva visión del Gobierno", dice en su carta de dimisión, según el diario local Expreso, que tuvo acceso al documento.

Una diferencia notoria entre Ordóñez y el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se dio en marzo pasado, luego de la represión policial en contra de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

Mientras el mandatario apoyó la acción de la Policía, la funcionaria respaldó a las mujeres y pidió explicaciones a las fuerzas de seguridad: "La causa que ha perseguido mi vida siempre ha sido y será erradicar todo tipo de violencia hacia niña y mujeres. Mi rechazo a los hechos suscitados ayer en el marco del Día Internacional de la Mujer".

Con la renuncia de la titular de Derechos Humanos, es la tercera baja en el Gabinete de Gobierno de Lasso en menos de 48 horas.

La tarde del pasado martes presentó su dimisión el ministro de Defensa, Luis Hernández, tras apenas seis meses en el cargo y luego de que estallara un escándalo al interior de su cartera. En reemplazo fue nombrado para este puesto el general de División en servicio pasivo Luis Lara.

"He cumplido en estos seis meses con las políticas impuestas por su digno gobierno, con entrega y por el camino que he creído es el correcto para llevar a las Fuerzas Armadas al servicio de los más altos intereses del país", dijo Hernández en su carta de dimisión, en la que no especificó los motivos de su salida.

Posteriormente, el miércoles renunció el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo; quien ocupaba el cargo desde hace 11 meses.

Renuncias previas

El pasado 9 de marzo presentó su dimisión la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, por diferencias con el Gobierno.

"Al no coincidir con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea Nacional, presenté mi renuncia", dijo Vela.

El mismo día renunció el vocero presidencial Carlos Jijón. El exfuncionario no brindó detalles del motivo de su salida; en su cuenta en Twitter escribió: "He renunciado al cargo de consejero de Gobierno. Creo que el presidente Lasso es un patriota y he sido testigo de su trabajo incansable por los más pobres. Estoy seguro que tendrá éxito. Que Dios bendiga al Ecuador".

