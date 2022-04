Encapuchados dejan más de 25 camiones destruidos tras un ataque incendiario y disparos en Chile

Un nuevo ataque incendiario ocurrido este jueves en la región del Biobío, en el sur de Chile, dejó más de 25 camiones y maquinaria destruida, denunciaron los transportistas afectados.

De acuerdo a los reportes de la prensa local, al menos 40 personas encapuchadas protagonizaron la agresión en la comuna de Los Álamos, donde también se registraron disparos. "Estaban más armados que los milicos [militares]", dijo un conductor a Radio Bío Bío.

Según los testimonios recogidos por el medio en el lugar, los atacantes dispararon en varias oportunidades y amenazaron a los trabajadores. "Me apuntaron, me echaron abajo, me patearon", relató una de las personas presentes.

NUEVO ATENTADO A CAMIONES. CNDC denuncia incremento de violencia contra camuineros. Nuevo atentado contra faena esta mañana en sector Los Ríos, de Los,Alamos, Octava Region. pic.twitter.com/CZZbXPRP47 — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) April 28, 2022

A la comuna de Los Álamos llegaron la delegada presidencial, Daniela Dresdner, personal de Control y Orden Público de Carabineros, y un equipo de Bomberos, quienes verificaron la cantidad de vehículos incendiados y lograron controlar las llamas.

Tras el hecho, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile emitió un comunicado en el que afirma que la autoridad está "completamente sobrepasada" por los ataques en la llamada Macrozona sur.

🔴PROVINCIA DE ARAUCO: grupo de extremistas armados quemó 20 camiones en un predio en Los Álamos.Trabajadores fueron golpeados y amenazados por los violentistas."Antes los carabineros tenían más autoridad. Ahora estamos solos, no hay quien nos ampare”, dijo una de las víctimas. pic.twitter.com/aerGrKpCz4 — Radio Lago Villarrica 91.5 FM (@_RadioLV) April 28, 2022

Desde hace varios años, precisamente en esa parte del país, se registran atentados adjudicados a grupos radicales mapuches, que reclaman el derecho de las tierras ancestrales.

Por su parte, los transportistas reclaman mayor seguridad y exigen que se reponga el estado de excepción que regía para las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío; y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía.

Esta medida, aplicada durante el gobierno de Sebastián Piñera pero que no fue extendida por el presidente Gabriel Boric, autorizaba a las Fuerzas Armadas a colaborar en el patrullaje y control de las rutas y propiedades privadas de la zona. Sin embargo, la última ampliación aprobada en el Congreso venció hace un mes.

Tras asumir la presidencia, Boric anunció que no extendería la vigencia de esta normativa y que, por el contrario, optaría por el "diálogo".