Evacuación de civiles de Azovstal: ¿de qué hablaron Guterres y Zelenski en su encuentro?

Tras reunirse este martes con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y luego con el presidente ruso, Vladímir Putin, el secretario general de la ONU, António Guterres, se encontró este jueves en Kiev con el mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, para abordar el actual conflicto entre ambos países.

La evacuación de civiles de la ciudad de Mariúpol (Donbass) y, en particular, de la planta siderúrgica Azovstal, fue uno de los temas principales de la agenda. Aparte de milicianos del regimiento neonazi Azov, dentro de dicha fábrica hay todavía civiles, aseguran las autoridades ucranianas.

En una rueda de prensa tras el encuentro, Zelenski confirmó que Kiev está dispuesto a llevar a cabo "negociaciones urgentes para la evacuación de Mariúpol y espera contar con el apoyo de la ONU".

Por su parte, Guterres afirmó que la situación en dicha urbe "es una crisis dentro de una crisis". "Miles de civiles necesitan asistencia para salvar sus vidas. Muchos son ancianos, requieren atención médica o tienen movilidad limitada. Necesitan una vía de escape del apocalipsis", subrayó.

Precisó además que Putin aceptó en principio la participación de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja para evacuar a los civiles de Azovstal. Sin embargo, el jefe de la ONU se negó a precisar fechas concretas para no interferir en ese proceso.

"¿Qué quiere? ¿Quiere que se rescate a la gente o quiere que diga algo que sea un obstáculo para esa tarea? En este momento, sólo puedo decirle que estamos haciendo todo lo posible para que así sea. No voy a entrar en ningún comentario que socave esa posibilidad, porque mi primera y única prioridad es la gente que sufre y la gente que debe ser rescatada", dijo ante una pregunta periodística.

Tras ser preguntado otra vez sobre los plazos, Guterres respondió: "Eso es exactamente lo que quieren, que diga cosas que no faciliten el trabajo que estamos haciendo en este momento, que es garantizar que eso [la evacuación] ocurra. No puedo admitir que no ocurra. Si no ocurre, tomaré las decisiones adecuadas en el momento oportuno".

El jefe del organismo internacional acentuó que no quiere revelar a los medios pormenores de los preparativos, porque "la única vía para asegurar el rescate es ser aburrido para los medios".

Militares ucranianos deben dejar salir a los civiles

Al comentar la propuesta de entablar negociaciones sobre la evacuación de Azovstal, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, enfatizó que Putin ya ha dicho claramente que "los civiles pueden salir de Azovstal y los militares pueden deponer las armas, esto no es un tema de negociación".

El mandatario ruso sostuvo durante su reunión con Guterres que los militares ucranianos deben dejar salir a los civiles de Azovstal, pues de lo contrario "estarían actuando como los terroristas en muchos países, como el Estado Islámico en Siria, cubriéndose con civiles". Putin señaló que los militares asediados en Azovstal deben tomar ejemplo de sus compañeros que depusieron las armas y se encuentran a salvo.

Además, sugirió que el jefe de la ONU al parecer ha sido engañado acerca de los corredores humanitarios en Mariúpol, subrayando que "sí funcionan" y que más de 100.000 personas los han usado.

El Consejo de Seguridad "no ha hecho todo lo que estaba en sus manos"

Por otra parte, Guterres admitió que el Consejo de Seguridad de la ONU "no ha hecho todo lo que estaba en sus manos para prevenir y poner fin" al conflicto. "Como dije en Moscú, la invasión rusa de Ucrania es una violación de su integridad territorial y de la Carta de las Naciones Unidas", aseveró.

Durante su plática con el secretario general de la ONU, Putin aludió a lo ocurrido años atrás en Kosovo y lo que demuestran los respectivos documentos de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, para ilustrar que las repúblicas de Donetsk y Lugansk tenían derecho legítimo a declarar su independencia, aun sin permiso de las autoridades centrales de Ucrania.

De este modo, cuando esas repúblicas se declararon independientes, Rusia también tuvo el derecho a reconocerlas como tales, explicó el mandatario. Asimismo, recordó que Lugansk y Donetsk pidieron a Rusia ayuda contra el Estado que "está llevando a cabo operaciones militares contra ellos". "Teníamos el derecho a hacerlo, en plena conformidad con el artículo 51 del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas", concluyó.

Medidas de apoyo a Ucrania emprendidas por la ONU

Durante su rueda de prensa con Zelenski, Guterres informó que la ONU ha proporcionado ayuda humanitaria a 3,4 millones de ucranianos y espera que el número llegue a 8,7 millones para finales de agosto. Además, afirmó que los peores pronósticos indican que unos 25 millones podrían necesitar esa asistencia para finales de este año.

En paralelo, comunicó que el organismo que dirige distribuye allí 100 millones de dólares en efectivo por mes, lo que para mayo permitirá auxiliar a 1,3 millones de personas. En cuanto a la ayuda alimentaria, 2,3 millones de ucranianos ya la recibieron y se espera que esa cifra llegue a 6 millones para junio.

Además, dijo que más de 12 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus casas tras el inicio del conflicto. Más de 5 millones se encuentran hoy como refugiados en otros países, mientras 7,7 millones son considerados como personas desplazadas dentro de Ucrania.