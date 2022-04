Trump se une a Truth Social e incluye su famosa errata 'covfefe' en la primera publicación

El expresidente de EE.UU. Donald Trump ha compartido este jueves su primera publicación en su propia red social, llamada Truth Social. "¡He vuelto! #covfefe", escribió el político, haciendo referencia a su famosa errata.

Además, compartió una foto de sí mismo frente a su residencia Mar-a-Lago en la ciudad de Palm Beach (Florida). Con la etiqueta 'covfefe' Trump evocó su tuit eliminado en 2017, en el que criticó la cobertura mediática del trabajo de su Administración. "A pesar de la constante prensa negativa 'covfefe'", escribió en su cuenta el 30 de mayo de aquel año, sin que nadie descifrara lo que pretendía decir con la última palabra.

Este lunes el exmandatario aseguró en una entrevista a Fox News que no volverá a utilizar Twitter a pesar de la compra de la red social por el empresario Elon Musk. "No voy a usar Twitter, me quedaré en Truth Social", afirmó. "Esta es una plataforma para mi voz. Truth es una plataforma para mi voz y para mis seguidores. Pero quiero que todo el mundo se acerque a Truth: conservadores, liberales, lo que sea", acentuó.

Truth Social, lanzada en febrero de este año, se asemeja a Twitter en cuanto a sus opciones y funcionamiento. Esta semana la plataforma superó a Twitter y a TikTok, encabezando la clasificación de redes sociales de App Store en EE.UU.