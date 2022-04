Gazprom anuncia el retiro de sus valores de las bolsas de Londres y Singapur

El gigante energético ruso Gazprom ha avisado a The Bank of New York Mellon sobre la finalización de un acuerdo depositario, y ha enviado notificaciones a las bolsas de Londres y Singapur para que se retiren sus recibos de depósitos de la cotización en un plazo máximo de 20 días laborables, informó la empresa en un comunicado.

La decisión se toma en el marco de la ley firmada este mes por el presidente ruso, Vladímir Putin, que prohíbe la circulación de recibos depositarios sobre las acciones de emisores rusos en las bolsas extranjeras. Los titulares de estos valores se podrán convertir en acciones ordinarias de Gazprom.