Una familia logra salir de la planta Azovstal a través de un corredor humanitario

Una familia ha logrado salir este viernes de la planta siderúrgica Azovstal, situada en la ciudad de Mariúpol, en la que se encuentran los militares ucranianos sitiados, informa el canal Rossiya 24.

Se detalla que se trata de una pareja con una hija que lograron salir de la fábrica al escuchar las instrucciones en la radio. "Cuando obtuvimos un receptor, nos enteramos de la posibilidad de salir del territorio de Azovstal a través de un [corredor] humanitario, e hizo que mi esposa al fin saliera de allí", dijo el hombre al canal. El hombre trabajaba en la fábrica y conocía bien las instalaciones.

"Simplemente nos levantamos y salimos porque ya no teníamos fuerzas para seguir allí", reveló la mujer que subrayó que los militares ucranianos y los combatientes de Azov, al parecer, no querían que los civiles salieran de la fábrica. "[Dijeron]: 'Pueden evacuarse a su propio riesgo, pero no les aconsejaríamos ir al este, los puestos de control les darán una bienvenida muy mala, horrible'. Sin duda, no dijeron nada de que puede haber disparos por la espalda", reveló.

Paralelamente, en las redes sociales se difundieron imágenes, sacadas hace 10 años, que supuestamente fueron publicadas en la página de la red social Vkontakte (VK) del hombre, y muestran a alguien parecido luciendo condecoraciones nazis.