El Ejército de EE.UU. devuelve un pastel de cumpleaños que le robó a una menor italiana hace 77 años (VIDEO)

Efectivos de la guarnición del Ejército de EE.UU. en Italia obsequiaron un pastel de cumpleaños a una mujer, en compensación por la tarta que sus predecesores le robaron de su casa hace 77 años, durante la Segunda Guerra Mundial, informa la prensa italiana.

El 28 de abril de 1945, las tropas estadounidenses llegaron al pueblo de San Pietro, cerca de la ciudad de Vicenza, con el fin de emprender la liberación de esa urbe y expulsar a las fuerzas de la Alemania nazi. Meri Mion vivía en San Pietro y aquel día su madre horneó un pastel para su 13º cumpleaños, el 29 de abril. La mujer puso la tarta para que se enfriara en una ventana abierta, de donde los soldados estadounidenses, hambrientos y agotados, se la robaron.

Este jueves, después de varias décadas, los militares norteamericanos repusieron el daño causado a Mion, quien este viernes cumplió 90 años. "Me sorprendió, pero luego me di cuenta de que los soldados estadounidenses se habían llevado el pastel y eso me hizo feliz. Fue un buen final, dado todo lo que habían hecho", recordó Meri sobre la desaparición de su torta de cumpleaños en 1945.