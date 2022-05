El líder de Hamás promete disparar 1.111 misiles contra Israel en caso de un acto de "agresión" contra la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén

Los ataques contra la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en la zona del Monte del Templo en Jerusalén significarían una "guerra religiosa regional", advirtió este sábado el líder de Hamás, Yahya Sinwar, y prometió disparar 1.111 misiles contra Israel en caso de un acto de "agresión" contra el lugar, informa Shehab News.

"Nuestro pueblo debe prepararse para una gran batalla si [Israel] no cesa en su agresión contra la mezquita Al-Aqsa", expresó Sinwar, citado por The Times of Israel, y amenazó con atacar las sinagogas de todo el mundo si la acción se repetiría. "Quienquiera que tome la decisión de permitir que se repita esta escena, la violación de Al-Aqsa, ha decidido permitir la violación de miles de sinagogas en todo el mundo", dijo el líder de la organización palestina, señalando una foto de la Policía israelí dentro del templo musulmán más grande de Jerusalén.

Sinwar aseguró que Israel podría llevar a cabo un ataque contra la mezquita el día de su independencia, que se celebra el 14 de mayo.

Asimismo, denunció que Israel busca demoler la mezquita de Al-Aqsa y construir un templo en su lugar. "Nosotros, como palestinos, árabes y musulmanes estamos completamente preparados y listos para defenderla", declaró el líder de Hamás, para afirmar que no dudarán "en tomar cualquier medida".

Por otra parte, Sinwar enfatizó que sus demandas de preservar el estatus histórico de la mezquita y detener su demolición son "los estándares mínimos del derecho internacional". En este contexto, aseveró que el mundo hace caso omiso cuando Israel le niega este derecho. "Hemos visto conciencias sensibles por el bien de los refugiados ucranianos, y nuestro pueblo ha estado sufriendo durante años y nadie nos ha prestado atención", lamentó.

Los enfrentamientos entre la Policía israelí y feligreses palestinos se han intensificado desde el comienzo del mes sagrado del Ramadán. El pasado 15 de abril, estallaron las primeras confrontaciones graves en la mezquita de Al-Aqsa, cuando la Policía irrumpió en el lugar y detuvo a decenas de personas por ataques contra las fuerzas del orden. Como consecuencia, al menos 152 individuos resultaron heridos. El pasado 22 de abril, nuevos incidentes dejaron otros 31 heridos en la Explanada de las Mezquitas.