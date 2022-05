"Absolutamente diferente a todo lo que nos cuentan": un soldado ucraniano relata por qué se rindió y cómo lo tratan

"Estaba en 'shock': me dieron ropa, me dieron comida, me dieron de beber. No me golpean ni me han golpeado", señaló el uniformado.

Un militar ucraniano que se rindió en la República Popular de Lugansk quedó sorprendido por cómo le trataron las fuerzas rusas después de que depuso las armas tras ser abandonado en su punto de defensa.

El uniformado contó que iba al frente para "vencer a los invasores". "Por lo que puedo ver, no hay invasores aquí. Solo hay muchachos locales", aseguró.

Relató que su unidad tomó posiciones defensivas pero la defensa no duró mucho.

"Escuchamos el llamado a la rendición. Nos dimos cuenta de que esa era la opción más segura, porque nos abandonaron en la posición. Simplemente nos abandonaron", constató.

A la pregunta sobre cómo le trataron después de que se rindió, respondió: "Absolutamente diferente a todo lo que nos cuentan. Que nos están golpeando, que aquí nos están masacrando, violando, todo eso no es cierto. Estaba en 'shock': me dieron ropa, me dieron comida, me dieron de beber. No me golpean ni me han golpeado".

La República Popular de Lugansk es una de las dos repúblicas de la región de Donbass que se proclamaron independientes de Ucrania en 2014, tras lo cual sufrieron una sangrienta campaña militar de Kiev que buscaba reasumir el control sobre el sureste del país.

En febrero pasado, ambas repúblicas fueron reconocidas por Rusia, que el mismo mes lanzó una operación militar para poner fin a los abusos contra la población y desmilitarizar a Ucrania.