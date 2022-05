"Te meten en una jaula y no te dan la oportunidad de ser salvado": Mujeres liberadas de Azovstal cuentan cómo militares ucranianos les impedían salir

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este domingo que 80 civiles, incluidos niños y mujeres, que estaban "retenidos por los nacionalistas ucranianos" fueron evacuados desde la planta siderúrgica Azovstal, situada en la ciudad de Mariúpol, a través de los corredores humanitarios acordados.

Entre los evacuados está la empleada de la fábrica Natalia Usmánova. "Estoy muy contenta. Estoy muy nerviosa. Simplemente no saben todo lo que tuvimos que soportar", expresó la mujer que tuvo que esconderse en los sótanos de Azovstal bajo la guardia de militares ucranianos.

Además, reveló que los soldados ucranianos no permitían salir a los civiles. "Simplemente te meten en una jaula y no te dan la oportunidad de ser salvado. Y ellos mismos vienen y te echan miedo, [diciendo] que 'los enterraremos aquí'", afirmó Usmánova.

La mujer indicó que no todos los militares se comportaban de tal forma. "No puedo decir lo mismo de todos. Hubo muchachos que realmente venían y te echaban miedo. Y había normales. Después, hace unos días, probablemente, comenzaron a venir muchachos que comenzaron a decir: 'No se preocupen, se acuerdan de ustedes, saben de ustedes, negocian por ustedes, los sacarán pronto'", señaló.

Sin embargo, según su relato, la gente no creía en sus mensajes, porque hubo situaciones, cuando les decían que sí podían salir, pero luego, aparecían militares en el búnker y controlaban que nadie se fuera. "Para ser honesta les tenía tanto miedo a los militares y a la guerra. Cuando ellos llegaban al búnker… nosotros teníamos un corredor y, después, el lugar del búnker, donde vivíamos. Cuando entraban militares en el corredor, todos se escondían", comentó.

Otra mujer evacuada de la planta contó que había intentado abandonar sin éxito Mariúpol dos o tres veces antes de que los combates por la urbe se tornaran más intensos. "Pero ellos [las Fuerzas Armadas de Ucrania] nos devolvían, no nos dejaban salir. Todos estaban indignados, ¿cómo podían retenernos si queríamos irnos? Nos escondíamos de los tiroteos, teníamos miedo, corríamos", indicó.

La evacuación en marcha

Todos los evacuados este domingo fueron trasladados a la localidad de Bezyménnoye, en la República Popular de Donetsk, donde les proporcionaron alojamiento, alimentos y les ofrecieron asistencia médica, detallaron desde la cartera de Defensa.

Al mismo tiempo, los residentes locales evacuados por los militares rusos que querían dirigirse a los territorios controlados por Kiev, fueron puestos bajo la custodia de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU que supervisaban la evacuación.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, confirmó el inicio de la evacuación de civiles de la fábrica. "Más de un centenar de civiles, especialmente mujeres y niños, ya han sido evacuados", comunicó.

Dos grupos de un total de 46 civiles lograron abandonar el territorio de la fábrica este sábado a través de corredores humanitarios, según lo confirmó el Ministerio de Defensa ruso.

El viernes, el canal ruso Rossiya 24 reportó que una familia de tres personas pudo salir de la planta en la que se encuentran sitiados los militares ucranianos. La pareja y su hija consiguieron abandonar el complejo industrial al escuchar las instrucciones en la radio, transmitidas por las fuerzas rusas.