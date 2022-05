Se registran dos explosiones en el cielo de la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania

Dos explosiones se registraron cerca de las 2:00 (hora local) de este lunes en el cielo de la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, confirmó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

"Me desperté hace 30 minutos por dos fuertes explosiones. De acuerdo con la información de la sede operativa, no hay daños ni destrucciones. No hay heridos. Imágenes de los estallidos en el cielo ya aparecieron en las redes sociales", escribió el político en su canal de Telegram.

"Lo más importante es que no haya heridos ni daños", precisó Gladkov y prometió aclarar la información más tarde.