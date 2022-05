Los teléfonos de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa de España fueron "infectados" con el 'software' espía Pegasus, revela el Gobierno

La Moncloa señala que las intervenciones en los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles, que se produjeron en mayo y junio del 2021, son "ilícitas" y "externas", "ajenas a los organismos estatales" y "no cuentan con autorización judicial".

Los móviles del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron "infectados" con el 'software' espía israelí Pegasus, anunció este lunes Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

El alto funcionario comunicó en una conferencia de prensa que el Gobierno español "ha puesto en conocimiento de la Justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el 'software' Pegasus", y agregó que se trata de "una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles".

Según detalló Bolaños, en mayo del 2021 se produjeron dos intrusiones en el dispositivo de Sánchez, mientras que el teléfono de Robles fue intervenido en junio del mismo año. "No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas", aseguró, revelando que el Gobierno español conoce el volumen de la información que fue extraída de los móviles afectados, pero hasta el momento no se sabe exactamente qué datos se extrajeron.

"La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno", afirmó el ministro, señalando que "son hechos contrastados y fehacientes, no son suposiciones".

Asimismo, Bolaños afirmó que se trata de intervenciones "ilícitas" y "externas" que son "ajenas a los organismos estatales y que no cuentan con autorización judicial". Subrayó que las autoridades de España van a ser inflexibles "con cualquier vulneración de derechos y libertades fundamentales" y añadió que tanto la administración central como los gobiernos y parlamentos autonómicos y otras instituciones seguirán reforzando sus sistemas de seguridad.

Bolaños apuntó que la Abogacía del Estado presentó este lunes una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue el incidente, agregando que el documento no señala a los supuestos responsables, pero se basa en hechos "verificados y contrastados".

Además, el ministro recordó que existe constancia de que el 'software' Pegasus, desarrollado por la firma cibernética israelí NSO Technologies –que afirma que solo provee a gobiernos con la finalidad de luchar contra criminales y terroristas– "ha sido utilizado de modo ilícito en al menos veinte países, y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores".

Espionaje masivo a líderes independentistas catalanes

Al ser preguntado sobre los motivos de los ataques a los móviles de Sánchez y Robles y de si tienen algo que ver con las intrusiones previas a independentistas catalanes, Bolaños declaró que no es el día para "hacer conjeturas o interpretaciones".

Las declaraciones se produjeron después de que Citizen Lab, un laboratorio canadiense experto en detección de ataques informáticos, publicara el pasado 18 de abril un informe en el que reveló que al menos 65 figuras políticas y activistas independentistas catalanes fueron espiados entre 2017 y 2020 con el 'software' israelí Pegasus. Entre ellos, se encuentran todos los presidentes de esa comunidad autónoma desde 2010.

Aunque la investigación no señala un responsable específico, recoge "un nexo con las autoridades españolas". A su vez, la empresa israelí y el Gobierno de España negaron las acusaciones. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Raquel Sánchez, sostuvo en una rueda de prensa que el Gobierno no tiene "nada que ocultar", pero que debido a la ley de seguridad nacional hay "asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta", en respuesta a la pregunta sobre si el Gobierno podía garantizar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no había hecho uso de Pegasus.

Por su parte, Pedro Sánchez aseguró que "todo lo que se ha hecho por parte del CNI ha sido atendiendo escrupulosa y rigurosamente a la ley". Además, el presidente del Gobierno español señaló que existe una investigación abierta en el seno del organismo de Inteligencia y ha puesto en valor su voluntad de ofrecer explicaciones y reconducir el diálogo con los grupos políticos que apoyaron su investidura, entre los que se encuentran los partidos catalanes.