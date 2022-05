Hungría estaría dispuesta a vetar las sanciones que la Unión Europea planea introducir contra el petróleo ruso, reporta Bloomberg

El portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, reiteró que Budapest "no ha cambiado" su postura sobre el embargo al petróleo y el gas ruso. "No lo apoyamos", aseguró.

Hungría estaría dispuesta a vetar las sanciones que la Unión Europea planifica introducir contra el petróleo ruso, en el caso de que las medidas punitivas afectaran a la capacidad de Budapest para importar energía, informó Bloomberg este lunes.

El medio reportó el pasado 30 de marzo que el bloque europeo planea imponer restricciones graduales a las importaciones de crudo ruso antes de una prohibición total para finales de este año. Sin embargo, el Gobierno húngaro advirtió que la economía de su país podría sufrir consecuencias negativas si se le bloqueara el acceso al petróleo y al gas natural rusos.

"Dado que tales decisiones requieren unanimidad, no tiene sentido que la comisión proponga sanciones que afecten al gas natural y al petróleo crudo que restringirían las adquisiciones húngaras", manifestó en declaraciones a HirTV Gergely Gulyas, jefe de personal del primer ministro húngaro, Viktor Orban, el 1 de mayo.

Según una fuente familiarizada con el asunto citada en el reporte de Bloomberg, los países que tienen una gran dependencia de la energía rusa, como es el caso de Hungría, podrían disponer de cierta flexibilidad adicional en el marco de un compromiso que estaría destinado a hacerles revocar su rechazo a las nuevas sanciones que se planean contra Moscú.

Por su parte, el portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, reiteró en una publicación en las redes sociales que Budapest "no ha cambiado" su postura sobre el embargo al petróleo y el gas ruso. "No lo apoyamos", aseguró el vocero. Sus comentarios se produjeron en respuesta a un artículo del medio alemán ZDF, que el domingo reportó que Hungría, Austria y Eslovaquia habían cambiado de postura respecto al veto.

Entre tanto, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, hizo saber que la Unión Europea aún no ha conseguido alcanzar la unidad sobre el embargo del crudo ruso entre sus Estados miembros. "No sé si un embargo petrolero es inminente", dijo Habeck. "Escucho cosas diferentes y hablo con mis colegas sobre diferentes opciones. Otros países no están tan avanzados y creo que hay que respetarlo", declaró este lunes.

Hungría rechazó la política de sanciones de Occidente porque considera que se trata de un arma de doble filo. Asimismo, Viktor Orbán señaló que las posibles restricciones al crudo proveniente de Rusia constituyen una "línea roja" para Budapest.