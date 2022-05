Warren Buffett afirma que no compraría todos los bitcóines del mundo ni por 25 dólares y explica por qué

Una vez más, el empresario estadounidense Warren Buffett se manifestó en contra del bitcóin y aseguró que no compraría todos los existentes en el mundo ni por 25 dólares, ya que no tienen la capacidad de producir.

Durante la reunión anual de accionistas de la sociedad tenedora Berkshire Hathaway, celebrada el sábado 30 de abril, su director general volvió a fijar postura en contra de esa criptomoneda: "Si sube o baja en el próximo año, o en cinco o diez años, no lo sé. Pero de lo único de lo que estoy bastante seguro es de que no produce nada". "Tiene una magia y la gente ha unido magia a muchas cosas", comentó.

Luego, Buffett comparó al bitcóin con otros bienes productivos, como las tierras agrícolas o las propiedades. En ese sentido, afirmó que si le pidieran 25.000 millones de dólares por una participación del 1 % en todas las tierras cultivables de EE.UU. los pagaría, al igual que por el 1 % de todos los departamentos del país.

En cambio, por la criptodivisa no mostró el mismo interés: "Si me dijeras que eres dueño de todo el bitcóin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo tomaría porque ¿qué haría con él? Tendría que vendértelo de una manera u otra. No va a hacer nada. Los apartamentos van a producir renta y las granjas van a producir alimentos".

"Los activos, para poseer valor, tienen que entregarle algo a alguien. Y solo hay una moneda que es aceptada. Puedes inventar todo tipo de cosas: podemos hacer monedas de Berkshire, pero al final, esto es dinero", dijo mientras sostenía un billete de 20 dólares y agregó: "No hay ninguna razón en el mundo por la que el Gobierno de EE.UU. vaya a permitir que el dinero de Berkshire reemplace al suyo".

Esta no fue la primera vez que Buffett critica el bitcóin, ya que en el pasado lo había definido como "veneno para ratas", lo que le valió que el cofundador de Paypal, Peter Thiel, lo definiera como "enemigo número uno" de la criptodivisa.

Críticas a Wall Street

En otro tramo de su exposición durante la reunión anual de Berkshire Hathaway, Buffett cuestionó a Wall Street por convertir el mercado de valores en una "sala de apuestas". "Wall Street gana dinero, de una forma u otra, atrapando las migajas que caen de la mesa del capitalismo. No gana dinero a menos que la gente haga cosas y obtienen una parte de ellas. Gana mucho más dinero cuando la gente apuesta que cuando invierte", expresó.

En ese sentido, lamentó que las grandes compañías estadounidenses se hayan convertido en "fichas de póquer" relacionadas con la especulación del mercado.