"¿De dónde son, de qué continente, de qué galaxia?": López Obrador advierte a Biden que ningún país puede ser excluido de la Cumbre de las Américas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes detalles de la conversación telefónica que sostuvo el pasado viernes con el mandatario de EE.UU., Joe Biden, a quien le expuso que ningún país debe ser excluido de la IX Cumbre de las Américas, que se realizará del 8 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles.

"Con todo respeto le planteé al presidente Biden que, si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos, que nadie debe excluir a nadie, y que ya tiene que cambiar la política", aseguró López Obrador durante su conferencia de prensa, al referirse a las declaraciones de Brian A. Nichols, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, que consideró "improbable" convocar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cita continental.

"En América ya no podemos mantener la política de hace dos siglos. ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?", ironizó.

Durante la Cumbre, agregó, es importante generar diálogo, entendimiento, unión y hermandad entre todos los países. "Eso es lo que necesitamos, no la confrontación. [Biden] quedó en que lo va a pensar. Ojalá se resuelva hacer la invitación abierta y el que no quiera ir, que no vaya, pero que nadie excluya a nadie", insistió.

También explicó que en EE.UU. hay grupos que se oponen a este acercamiento porque han sacado muchas ventajas políticas y económicas de las políticas de exclusión.

"Pero basta de medrar con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos", señaló al poner como ejemplo el caso de Cuba, ya que el bloqueo impide que los emigrantes envíen remesas a sus familias que permanecen en la isla.

Dignidad

Para dimensionar el impacto de las transferencias monetarias, recordó que los migrantes mexicanos que viven en EE.UU. mandan 50.000 millones de dólares al año al país.

"Esto no tiene que ver con ideologías, partidos o políticas, es ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarles esa posibilidad a los cubanos que tienen sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar?", dijo López Obrador, quien el próximo fin de semana viajará a Cuba para entrevistarse con el presidente Miguel Díaz-Canel.

En ese sentido, precisó que hubiera sido ruin que el bloqueo lograra su propósito de poner a Cuba en contra de su Gobierno, lo que no ocurrió gracias a la dignidad de ese pueblo que ha resistido 60 años. "Es como ganar una batalla inmoral. Esa actuación produce una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos", dijo.

López Obrador aclaró que la ventaja que tiene su relación con Biden es que siempre se comunican en pie de igualdad, con respeto. "Lo apoyamos cuando él decida impulsar su reforma para legalizar a migrantes mexicanos y de otros países hispanos", señaló.

Con respecto a la Cumbre de las Américas, el Grupo de Puebla también emitió un comunicado que coincide con la posición del mandatario mexicano.

"El Grupo de Puebla invita al Gobierno del presidente Biden a realizar la próxima Cumbre de las Américas sin excluir a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Al tratarse dentro de los temas centrales de la Cumbre –el manejo de la pospandemia en la región y el cambio climático– no tiene ningún sentido dejar por fuera estos países que han sufrido, como todos, los costos sociales del impacto depredador del virus del Covid-19", afirmó.

Todos los países latinoamericanos, consideró, requieren de la cooperación internacional y el intercambio económico para poder soportar la factura social y atender la reactivación económica derivada de la pandemia, y algunos de ellos, como Cuba, podrían incluso aportar mucho en nuevas experiencias para la prevención y erradicación del virus y sus posibles nuevas variaciones.

El comunicado, que está firmado por los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper; Ecuador, Rafael Correa; y Panamá, Martín Torrijos, entre otros políticos de la región, alertó que la discriminación por razones ideológicas afecta las posibilidades de cooperación regional que se necesitan para superar las crisis que se avecinan.