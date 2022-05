Filtran que la Corte Suprema de EE.UU. votó a favor de anular la despenalización del aborto, vigente desde hace décadas

La Corte Suprema de EE.UU. habría votado a favor de anular la histórica decisión del caso Roe contra Wade, que ha garantizado el derecho al aborto durante casi medio siglo, según un borrador de opinión mayoritaria filtrado en febrero y publicado este lunes por Politico.

En el borrador de opinión, escrito por el juez Samuel Alito, la mayoría de la Corte votó a favor de anular este fallo, que en 1973 garantizó la protección constitucional federal del derecho al aborto, así como una decisión posterior de 1992, en el caso Planned Parenthood contra Casey, que mantuvo en gran medida ese derecho.

El juez calificó la decisión de aquel entonces como un "error garrafal" y dijo que el polémico asunto, que ha animado los debates políticos en EE.UU. durante varias décadas, debería ser decidido por los políticos y no por los tribunales.

"Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", reza el documento escrito por Alito, etiquetado como "Opinión del Tribunal". "Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", señaló.

Implicaciones del fallo

Según Politico, el impacto inmediato de la sentencia, tal y como se redactó en febrero, sería poner fin a una garantía de casi medio siglo de protección constitucional federal del derecho al aborto y permitir que cada estado decida si lo restringe o prohíbe.

Sin embargo, el medio señala que los borradores de las opiniones de la Corte no son inamovibles, y a veces los jueces cambian sus posiciones sobre un caso después de que una copia de un borrador se distribuye entre ellos. No obstante, no está claro si hubo cambios posteriores en el borrador de Alito desde que circuló por primera vez.

Si la Corte Suprema anula el caso Roe contra Wade, el aborto sería inmediatamente ilegal en al menos 13 estados: Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Además, Politico también resaltó que en la historia moderna de la Corte Suprema ningún proyecto de decisión ha sido revelado públicamente mientras un caso estaba deliberándose. Por lo tanto, esta filtración "sin precedentes" está dirigida a "intensificar el debate sobre lo que ya era el caso más controvertido de la agenda de este mandato".

"Es imposible exagerar el terremoto que esto causará dentro de la Corte, en términos de la destrucción de la confianza entre los jueces y el personal. Esta filtración es el pecado más grave e imperdonable", indicó SCOTUSblog, medio independiente dedicado a cubrir la Corte Suprema de EE.UU.