El embajador de Ucrania en Alemania critica a Scholz por 'hacerse el ofendido' por su rechazo de visitar Kiev

El embajador de Ucrania en Berlín, Andréi Mélnik, criticó la postura del canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien se negó a visitar Kiev después de que el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, rechazara una reunión con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier.

Hablando con la agencia DPA, el diplomático acusó a Scholz de hacerse el ofendido, utilizando la frase coloquial en alemán que significa literalmente "jugar a la salchicha de hígado ofendida". "[Eso] no suena muy propio de un estadista", indicó Mélnik y agregó: "Se trata de la guerra de aniquilamiento más brutal desde el ataque nazi a Ucrania, no es un jardín de infancia".

El 12 de abril, Steinmeier confirmó que había planeado una visita a Kiev junto con los jefes de Estado de Lituania, Letonia y Estonia "para enviar […] una fuerte señal de solidaridad común europea con Ucrania", pero fue informado de que "eso no era lo que se quería en Kiev".

Previamente, Bild reportó que Zelenski no quiso reunirse con el presidente alemán por su actitud hacia Moscú y el gasoducto Nord Stream 2. "Todos conocemos los estrechos vínculos de Steinmeier con Rusia [...]. Actualmente no es bienvenido en Kiev", dijo al diario un diplomático ucraniano bajo condición de anonimato.

Este lunes, Scholz comentó la prohibición en un programa del canal ZDF. "No se puede hacer eso", dijo el canciller, resaltando que Berlín apoya a Kiev militar y financieramente y es necesario para las futuras garantías de su seguridad. "Entonces, no se puede decir: 'El presidente no puede venir'", reiteró el político y precisó que considera incorrecta su posible visita a Ucrania antes de Steinmeier.