La ayuda humanitaria de Rusia ofrece alivio a los residentes de la ciudad de Mariúpol, que aún permanece sin agua ni luz

La vida en la ciudad de Mariúpol, convertida en escenario de los intensos combates entre los militares de Donbass y las Fuerzas Armadas de Rusia contra el Ejército de Ucrania y los batallones nacionalistas, aún permanece quebrantada y se va a necesitar mucho tiempo para restablecer los suministros comerciales.

Los mercados de la urbe tampoco han podido reanudar su trabajo de forma completa, pero esto no significa que los residentes locales se queden si acceso a los productos esenciales. La llegada de los camiones con ayuda humanitaria no se hace esperar y normalmente son recibidos por una gran cantidad de personas.

Los militares rusos entregan a los lugareños bolsas con artículos de primera necesidad que contienen granos, azúcar, dulces, té y conservas. Cada paquete es para una persona, pero también se reparten según la necesidad o la solicitud de los propios vecinos.

"Parece que [la situación] mejora, pero sería mucho mejor si tuviéramos agua y electricidad. Sería mucho más fácil, porqué es muy difícil traer agua y estar todo el tiempo en la oscuridad. No podemos lavar la ropa ni bañarnos. Sobrevivimos como podemos, pero esperamos que todo mejore pronto", declaró una mujer a RT.

Por su parte, el líder de la República Popular de Donetsk, Denís Pushilin, aseguró que la ciudad será reconstruida una vez se solucione la situación con los mercenarios y los nacionalistas acampados en la zona de la planta metalúrgica de Azovstal. "Con el respaldo y la ayuda de Rusia planeamos grandes obras de construcción que podremos ver en un futuro próximo. Comenzaremos cuando resolvamos por completo el asunto de Azovstal y los nacionalistas", afirmó.

Ni olvido ni perdón

Mientras la vida en la urbe sigue adelante y sus habitantes se van acostumbrado a la nueva realidad, una gran parte de los vecinos no pueden olvidar su rencor hacia los uniformados ucranianos, que destruyeron sus hogares y utilizaron a civiles como escudos humanos.

Una mujer explicó que en Mariúpol ya no se registran bombardeos ni disparos y todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, ella y su familia aún siguen viviendo en un sótano, ya que su casa fue bombardeada y quemada. De acuerdo a sus palabras, la responsable de su destrucción fue "Ucrania".

"No sé a ciencia cierta si fueron las fuerzas armadas o Azov, pero lo más probable es que fuera Azov, porque bombardearon desde donde ellos estaban detrás de nuestra casa", relató, asegurando que los combatientes ucranianos disparaban a la población y "se escondían detrás de la gente". "No saben combatir, no son hombres", aseveró.