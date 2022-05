"No escuché ni una queja sobre los soldados rusos": periodista alemán habla con los habitantes de la ciudad de Volnovaja

El periodista alemán Thomas Roper ha relatado qué opinan sobre los soldados de Rusia y los de Ucrania los habitantes de la pequeña ciudad de Volnovaja, en el Donbass, que visitó poco después de que las milicias de la República Popular de Donetsk y las fuerzas rusas expulsaran del lugar a los nacionalistas ucranianos.

El reportero subrayó que no escuchó ningún comentario negativo sobre los soldados rusos, pero sí sobre los ucranianos, detallando que preguntó a propósito a los residentes locales "sobre su opinión y su experiencia" con los efectivos de ambos ejércitos.

Según Roper, muchas personas le contaron "sobre robos y cosas por el estilo perpetradas por los militares ucranianos, sobre todo antes de su retirada de la ciudad". Por otra parte, apuntó que nadie expresó "ni una queja sobre los militares rusos". "Por supuesto había personas descontentas porque sus casas habían quedado dañadas. Pero nadie se quejó expresamente de los soldados rusos", añadió.

"Todo el mundo me dijo que los soldados rusos se portan correctamente, intentan ayudar, incluso dan a los civiles los medicamentos que tienen", declaró el periodista. "Realmente no escuché ni una queja sobre los soldados rusos en concreto. Sin embargo, escuché muchas quejas sobre los soldados ucranianos: de que disparaban a los civiles, de robos y demás", agrega.

Asimismo, Roper admitió que no esperaba una reacción así: "Pensaba que oiría alguna queja sobre los militares rusos, pero no oí absolutamente nada". "Esto me impactó mucho, sobre todo en Volnovaja, una ciudad que nadie conoce en Occidente. Es más pequeña que Mariúpol, pero está igual de destruida", concluyó.

Ya han pasado algunas semanas desde que terminaron los intensos combates en Volnovaja, que quedó completamente destruida, y las personas que decidieron quedarse en esa localidad tratan de volver a la normalidad.