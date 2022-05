Hungría responde a las declaraciones de Ucrania de que sabía de antemano del operativo militar ruso y quería apoderarse de parte de su territorio

El portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, calificó de "noticias falsas" y "mentiras" las declaraciones de Alexéi Danílov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano, quien afirmó este lunes que Hungría fue informada con antelación por Moscú del operativo militar de Rusia en Ucrania y que esperaba apoderarse de una parte del territorio ucraniano.

"En respuesta a noticias falsas: el 3 de abril, los húngaros decidieron que Hungría no enviará armas a Ucrania. Mientras, entendemos que Ucrania no acoge con satisfacción nuestra decisión, [aunque] difundir noticias falsas e inventar mentiras no cambiará nuestra posición", escribió Kovacs este martes en su cuenta de Twitter.

Danílov declaró este lunes que "Hungría declara abiertamente su cooperación con la Federación Rusa". "Además, fue advertida por [el presidente ruso Vladímir] Putin de que habría un ataque a nuestro país. Hemos visto su posición", señaló a medios locales, respondiendo a si Budapest podría impedir el ingreso de Kiev en la OTAN. "Pensó que podía tomar una parte de nuestros territorios", agregó el alto funcionario, subrayando que "esto nunca ocurrirá".

Asimismo, Danílov aseguró que habrá "consecuencias" para Budapest. "En cuanto a Hungría, que se ha comportado así, veremos qué consecuencias tendrá esta guerra para ese país", dijo.

Aunque Hungría es miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN, Budapest se ha negado a enviar armas a Ucrania o a permitir su tránsito por su territorio. Además, se ha opuesto a un embargo de petróleo y gas contra Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, aseguró este martes que el Gobierno de su país no votará a favor de sanciones que impidan el suministro de gas y petróleo rusos a Hungría para no poner en peligro su propia seguridad energética.