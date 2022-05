Nancy Pelosi exige "la respuesta militar más fuerte posible" y "las sanciones más duras" contra Rusia por su operativo militar en Ucrania

"No deberíamos hacer nada menos ante la amenaza de Rusia", aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense.

La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, ha declarado que el operativo militar llevado a cabo por Moscú en Ucrania requiere "la respuesta militar más fuerte posible", a la vez que se necesitan "las sanciones más duras" contra Rusia con el fin de "demostrar que esto no es tolerable".

"No deberíamos hacer nada menos ante la amenaza de Rusia", aseguró Pelosi, citada por The New York Times, tras reunirse este lunes con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y otros altos cargos en Varsovia.

Asimismo, la política reveló a través de un comunicado que la delegación del Congreso estadounidense, encabezada por la propia Pelosi, y la parte polaca abordaron durante el encuentro "la centralidad de la asociación entre Estados Unidos y Polonia en la entrega de seguridad, ayuda económica y humanitaria a Ucrania, así como la importancia de reforzar la alianza de la OTAN para contrarrestar la agresión de Putin".

"Nuestros miembros expresaron el compromiso de continuar trabajando juntos para profundizar nuestra relación bilateral y así avanzar en nuestra seguridad mutua", comunicó.

Pelosi calificó a Duda como "un socio valioso para apoyar al pueblo de Ucrania" y aseguró que los miembros de su delegación "expresaron la profunda gratitud de Estados Unidos al Gobierno polaco y al pueblo polaco por abrir sus corazones y hogares a los refugiados ucranianos".

Cabe recordar que el viaje a Polonia fue precedido por la visita a Kiev. Pelosi, junto a la delegación, llegó a la capital ucraniana el pasado fin de semana para reunirse con el presidente del país, Vladímir Zelenski. Según la política, los delegados habían llegado a Kiev para "enviar un mensaje inequívoco y rotundo al mundo entero: EE.UU. está firmemente con Ucrania".

Zelenski, por su parte, conferió a Pelosi la Orden de la Princesa Olga de tercer grado. Dicha condecoración se otorga por una "contribución personal significativa al fortalecimiento de la cooperación" bilateral y el "apoyo a una Ucrania soberana, independiente y democrática".

La visita de Pelosi a Kiev y Varsovia se produjo mientras EE.UU. y otros países de la OTAN continúan suministrando armas a Ucrania para que siga luchando contra Rusia. El pasado jueves, el presidente estadounidense, Joe Biden, solicitó a los legisladores 33.000 millones de dólares más para Kiev, incluidos 20.400 millones en asistencia militar, 8.500 millones en ayuda económica directa y 3.000 millones en ayuda humanitaria.